منة عرفة: أوافق على تقديم دور منى زكي في «أصحاب ولا أعز»

علقت الفنانة منة عرفة، على الجدل المثار حول فيلم «أصحاب ولا أعز»، قائلة إنها لم تشاهد الفيلم، ولكنها تابعت آراء الناس وهجومهم على العمل وأبطاله، وعن رأيها قالت: «أحب احتفظ برأيي لنفسي، عشان مش حابة اتكلم في الموضوع ده».

رأيها في فيلم «أصحاب ولا أعز»

وعبرت «عرفة»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، عن إعجابها بالفنانة منى زكي بشكل عام، قائلة: «أنا بحب منى زكي أوي أوي، ومش حابة أقول رأيي خوفا من الهجوم بس عشان مش هيهم حد».

منى زكي فنانة واعية ولديها شغف لما تقدمه

وأشادت بالفنانة منى زكي قائلة إنها فنانة واعية ولديها شغف لما تقدمه من أدوار: «منى زكي فنانة واعية وعندها شغف، ومعتقدش إني رأيي أو رأي أي حد ممكن يكون يأثر، وفي الآخر أنا لو فنانة عندي اقتناع باللي أنا بعمله لو آراء الناس لقيتها غير اللي كنت متوقعاه، طالما مقتنعة باللي أنا بعمله يبقى خلاص».

لو أي شخص مقتنع بحاجة هيعملها حتى لو غلط

أوضحت أنها قد تفكر في عمل دور مثل منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز» إذا جرى عرضه عليها، ولكن بشرط: «أي شخص في الدنيا لو مقتنع بحاجة والناس كلها قالتله صح أو غلط هيعملها هيعملها، ولو اتعرض عليا دور فيه إيحاء بالإغراء ممكن ساعتها أفكر، بس لو حاجة هتأثر في حياتي الشخصية أو في الصورة اللي أنا حابة أوريها للناس عني معتقدش إني ممكن أعملها بصراحة، كل سنة بكبر أكتر، ومعتقداتي بتتغير، وكل سنة شخصيتي بتتغير تماما».

الهجوم على أحمد حلمي بسبب منى زكي مش عدل

وأكدت أن الهجوم على الفنان أحمد حلمي بسبب مشهد الفنانة منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز» بأنه غير عادل، «مش عدل خالص وكل واحد مسؤول على تصرفاته».