تدهور الحالة الصحية لـ منة عرفة بعد إصابتها بكورونا: «تعبت جامد»

شهدت الحالة الصحية للفنانة منة عرفة تدهورًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، إذ ناشد زوجها الفنان محمود المهدي، بالدعاء لهم، لحين التماثل للشفاء.

محمود المهدي: أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس

كشف محمود المهدي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الصور الأولى لزوجته منة عرفة، من داخل المستشفى، مُعلقًا عليها بقوله: «ربنا يشفي كل مريض يارب، بجد محدش يستهتر اليومين دول، أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس، وهي تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا كورونا».

التعب صعب أوي وربنا يحمي كل واحد بجد

أضاف زوج منة عرفة: «بجد التعب صعب أوي، وربنا يحمي كل واحد بجد.. خلوا بالكم إحنا شباب هنستحمل، بس الأهل مش هيقدر بالذات الناس الكبيرة، وادعوا لنا لو سمحتم».

منة عرفة تكشف تفاصيل إصابتها وأسرتها وزوجها بفيروس كورونا

وكانت الفنانة منة عرفة، كشفت أمس، عن إصابتها وزوجها محمود المهدي، وكذلك أسرتها بفيروس كورونا، مناشدة الجمهور الدعاء لهم، لحين التماثل للشفاء، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «الحمد لله دائمًا وأبدًا.. أنا وماما والبيت كله ومحمود إيجابي كورونا.. كلنا تعبانين جدًا.. ادعوا لنا الموضوع طلع صعب أوي.. ربنا يشفي كل مريض».

يذكر أنّ الفنانة منة عرفة، قد أبدت رأيها في الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن فيلم أصحاب ولا أعز، للفنانة منى زكي، والجمهور الذي طالها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنها قد تُجسد نفس الدور إذ عُرض عليها، شرط اقتناعها التام به.