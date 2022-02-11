البنك الأهلي يحذر من طرق احتيال جديدة.. لا تشارك كلمة السر مع أي شخص

حذر البنك الأهلي المصري عملاءه من محاولات النصب الإلكتروني مجدداً، عبر إرسال رسائل نصية قصيرة، مذكراً إياهم بضرورة الحفاظ على سرية بياناتهم والمعلومات الخاصة بحساباتهم، خاصةً كلمات أو رموز المرور، وعدم مشاركتها مع أي شخص.

البنك الأهلي لعملائه: تحديث البيانات لن يتم إلا من خلال الفرع

وتابع «الأهلي المصري» في إخطاره لعملائه عبر خدمة الرسائل القصيرة، SMS، أنَّ البنك لن يطلب من العميل تحديث البيانات إلا عن طريق الفرع، مع إلزامه بحضوره شخصياً.

حذف الرسائل المجهولة.. مع ضرورة الإبلاغ

وشدد البنك على عملائه خلال حملته للتوعية، أنَّه حرصاً على حماية حساباتهم المصرفية وأموالهم المودعة من السرقة أو النصب الإلكتروني، عند التعرض لتلك المحاولات، فلابد من سرعة حذف الرسائل أو الإيميلات المرسلة من جهات مجهولة.

وتضمن محتوى الرسالة الآتي، «عزيزي عميل الأهلي، استمراراً للتوعية برجاء عدم مشاركة كلمة السر الخاصة بك مع أي شخص من خلال الهاتف، أو الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني».

البنك الأهلي يحذر العملاء من الاحتيال بطرق جديدة

وأوضح أنَّ محاولات الاحتيال يتم تغيير أساليبها باستمرار، لكن لا يزال أشهرها هو تلقي العميل اتصال هاتفي من شخص ينتحل صفة أحد موظفي البنك الأهلي أو خدمة العملاء وسؤاله عن بيانات سرية مثل الرقم السري للبطاقة، أو استقبال الشخص لرسالة نصية عبر الهاتف أو بريد إلكتروني يحتوى على لينك يستخدم في اختراق الحسابات المصرفية وسرقة بيانات العميل.

يشار إلى أنَّ حملات التوعية للبنوك المحلية تتم بإشراف اتحاد بنوك مصر، والذي حرص على إطلاق مقاطع فيديو تحتوي على تحذيرات من محاولات النصب الإلكتروني المختلفة.

كما يحرص البنك المركزي المصري على الإشراف على عمل البنوك العاملة في مصر، وإتباعها لقواعد العمل المصرفي وفقاً للمعايير الدولية، والرقابة المستمرة لتطبيق التعليمات الصادرة عنه.