رئيس شعبة الاتصالات يحذر أصحاب المحافظ الذكية من «النصب الإلكتروني»

لجأ عدد كبير من الخارجين عن القانون إلى حيل جديدة الهدف منها الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال رسالة إلى الضحية بأنه ربح مالًا كثيرا، على أن يقوم بوضع بيانات الفيزا والمحفظة الإلكترونية، بغرض جمع معلومات أولًا عن الضحايا والاتصال بهم وإرسال الرسائل، مدعيًين أنهم من جهات حكومية وبالتالي يتم استخدامهم وسرقة محافظهم الإلكترونية.

وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمعاملات المالية بالغرف التجارية، إنه تلقى العديد من الشكاوى كاشفا عن أن تاجرًا تلقى رسالة من إحدى الشركات بأنه ربح مبلغ مالي وقام بالفعل بتحويله إلى التاجر ثم طلب منه أن يقوم بالشحن بمبلغ 5000 جنيه ليكسب 5000 أخرى هدية، الأمر الذى جعله يقوم بشحن المبلغ وقام وقتها بسحب كل الرصيد المتاح عن طريق رسائل وهمية.

وطالب المواطنين والتجار الباحثين عن المكسب السريع بتوخي الحذر حتى لا يقعوا فريسة لتلك العمليات مؤكدا أن المكسب الذى يأتي بسهولة مشكوك فيه.

نصائح لعدم الوقوع في فخ النصب الإليكتروني

ودعا إلى ضرورة المعرفة الجيدة بطرق استخدام التكنولوجيا الحديثة لتجنب سلبياتها سواء في التعاملات اليومية العادية أو التجارية، وكذلك استخدام هواتفنا المحمولة وشراء الهواتف يكون له ضوابط، والتأكد منها بفاتورة رسمية، وعدم استخدام أي شريحة في هواتفنا أو العكس أو اتصال شخص غير معروف بآخر من خلال هواتفنا لتجنب أي مشاكل، وكذلك لابد من استخدام المحافظ الإلكترونية بالشكل الصحيح حتى لا يتم استخدامها خطأ والتأكد عند الاتصال بالمواطن من طرف أي جهة بأن يتم التأكد من هذا الاتصال لمعرفة مدى صحة المعلومة من عدمها بالجهات المعنية الرسمية، حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة .

وأعلن رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن وجود خط ساخن 108 لتلقي كافة البلاغات عن أي عملية أو محاولة نصب .

عدد المواطنين المعرضين للنصب

وأشار إلى أن 64.7 مليون مواطن يستخدمون الإنترنت، و11.3 مليون مواطن يستخدمون الهاتف الثابت، منهم 3.9 مليون مواطن مشترك في خدمة الإنترنت، و 15.5 مليون محفظة إلكترونية، معرضون للنصب .