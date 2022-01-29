اتحاد بنوك مصر يطمئن المودعين: «فلوسكم آمنة»

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن شهر يناير دائمًا ما يشهد ظهور شائعات مغرضة ضد بنوك مصر تشكك في النجاحات التي تحققها الحكومة والقطاع المصرفي، موضحًا أن الأرقام هي من تحكم في نهاية المطاف، حيث تشيد المؤسسات العالمية بالقطاع المصرفي المصري، والبنك المركزي.

وطمأن رئيس اتحاد بنوك مصر لجميع المودعين، قائلا: «فلوسكم آمنة، واللي عاوز يحول 100 مليون جنيه من بنك لبنك مفيش مشكلة وكل حاجة متوفرة»، مشددًا على أن الجنيه المصري له بريقه واستثمارات أذون الخزانة بالجنيه المصري تتجاوز 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 40 مليار دولار احتياطي نقدي.

وأضاف الأتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هناك رهانا على وعي الشعب المصري، كما حصل محافظ البنك المركزي على جائزة من أفضل 10 محافظين بنوك في العالم، كما أن أكبر البنوك الأجنبية سيفتح فرعا في مصر وهذا يدل على قوة الاقتصاد المصري، وحجم الأرباح الكبيرة التي يحققها القطاع المصرفي.

وتابع رئيس اتحاد بنوك مصر، أن حجم الودائع في عام 2014 كان يقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، وأصبحت 6.2 تريليون دولار، بعد أن كانت 5.7 تريليون دولار منذ 5 أشهر، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد، وبالتالي فإن حجم الودائع يزداد بشكل مستمر بسبب ثقة المستثمرين والمودعين في القطاع المصري الذي يعتبر من أنجح القطاعات.

أرباح بنكي الأهلي ومصر

وأردف، أن أرباح بنكي الأهلي ومصر تزيد عن 45 مليار جنيه بنهاية العام الماضي رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، كما أن إجمالي الناتج المحلي في مصر كان 3.5% في العام الماضي، رغم أنه يقدر بالسالب في أغلب الدول، نتيجة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما نسبته 5%.

ولفت، إلى أنه لا يوجد بنك في العالم يقوم بضمان ودائع العملاء عكس ما يحدث في البنك المركزي المصري الذي يقوم بضمان ودائع العملاء كما أن مصر لم تتأخر في أي وقت عن سداد أي ديون أو ما يتعلق بالتزاماتها الخارجية.

تحرك الدولار لا يبعث على القلق

وأكد أن تحرك الدولار في حدود آمنة أمر لا يبعث على القلق وهو ما يحدث في هذه الفترة، لافتًا إلى أن البنك المركزي يقوم بمنح تراخيص البنوك التي تضيف قوة للاقتصاد المصري، ومن بين إنجازات القطاع المصرفي ضخ وإقراض المشروعات، حيث أقرضت البنوك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالي 400 مليار جنيه.