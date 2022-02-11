كوريا الجنوبية تسجل 53926 إصابة جديدة بكورونا.. و49 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 53926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بـ الفيروس.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن 271 مصابا في حالات خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

عالميا، تجاوزت إصابات «كورونا»، حول العالم منذ ظهوره قبل عامين، حاجز 406 مليون إصابة، وسجلت الإصابات 406056666 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5807332 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 325888107 حالة.

ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا» بـ البرازيل إلى 636017 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحة في البرازيل، أمس الخميس، 164066 إصابة بـ«كورونا» و 943 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27119500 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 636017 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة، 75861 إصابة بـ الفيروس،و325 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل مجموع الإصابات إلى 11.92 مليون إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 150221 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

السلطات الصحية الروسية تسجل 197076 إصابة بـ الفيروس

وفي روسيا، سجلت السلطات الصحية، 197076 إصابة بـ«كورونا»، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في رقم قياسي آخر مدفوع بالانتشار السريع لـ«أوميكرون» المتحور من فيروس «كورونا».

وقالت رئيسة وكالة الصحة العامة الروسية، آنا بوبوفا، إن «أوميكرون» شديد العدوى يمثل 60% من الإصابات الحالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وسجلت فرقة العمل المعنية بـ«كورونا» الحكومية الروسية، 701 حالة وفاة، فيما تم تطعيم حوالي نصف سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليونًا فقط حتى الآن،