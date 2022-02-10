دراسة: هناك صعوبة في انتقال كورونا من الأمهات للأطفال حديثي الولادة

أثرت كورونا على كل جوانب الحياة، ويبدو أن الأشخاص أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، إحدى المجموعات المعرضة للإصابة بالفيروس هي النساء الحوامل، خطر الإصابة على الحوامل مرتفع، فقد تتعرض المصابات لمضاعفات، وفقا لتقرير تم نشره على «thehealthsite».

صعوبة انتقال العدوى للأطفال

وأشار التقرير إلى أن هناك مخاوف من الأمهات حديثي الولادة من انتقال العدوى لأطفالهن، حيث وجدت دراسة جديدة أن فرص نقل النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا للعدوى عند الولادة منخفضة للغاية.

وأشارت الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية إلى أنه من غير المحتمل أن تنقل النساء الحوامل المصابة بكورونا العدوى إلى الأطفال، لأن المعدلات في ذلك منخفضة للغاية.

انتقال العدوى للسيدات بفيروس كورونا

وفقًا للدراسة، التي أجريت في كلية الطب بجامعة بوسطن، وهو المستقبل الذي يسمح لانتقال العدوى بدخول الفيروس للخلايا ، بكميات أقل في مشيمة النساء المصابات بـ Covid-19 أثناء الحمل مقارنةً بهؤلاء، مع حالات الحمل الطبيعية «سلبية كوفيد».

قالت إليزابيث تاجلاور، الأستاذة المساعدة في طب الأطفال في جامعة بوسطن، إنه من المعتقد أن تكون المرأة مصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل، حيث تم تقسيم النساء إلى مجموعتين، المجموعة الأولى حالات حمل طبيعية ولم يكن هناك أي علامات للإصابة بكورونا، المجموعة الثانية من النساء مصابات بمرض كورونا النشط طوال فترة الحمل وكانت إيجابية بفيروس كورونا.

يجب فهم اضطرابات الرئة

ووفقًا للباحثين، تشترك المشيمة في العديد من الخصائص مع الرئة، وبالتالي تؤكد هذه الدراسة على الحاجة إلى البحث لفهم مجموعة متنوعة من اضطرابات الرئة بشكل أفضل فضلاً عن الدور الحاسم في الوقاية من الالتهابات الناتجة عن كورونا.