مصرع 4 أشخاص جراء انفجار هز مصنعا للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، جراء انفجار هز مصنعا للبتروكيماويات في مدينة يوسو الجنوبية بـ كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية في نبأ عاجل.

8 أشخاص كانوا في الموقع وقت الانفجار

ووقع الانفجار على بعد حوالى 320 كيلومترا جنوب العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، فيما يعتقد أن 8 أشخاص كانوا في الموقع في ذلك الوقت.

وأشارت الشرطة ورجال الإطفاء، إلى اعتقادهم أن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام التبادل الحراري بالمصنع.