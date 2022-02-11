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محمود مسلم

مصرع 4 أشخاص جراء انفجار هز مصنعا للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية

الانفجار على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب العاصمة «سول»

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وكالات
06:08 ص | الجمعة 11 فبراير 2022
إحدى سيارات الإطفاء في كوريا الجنوبية

إحدى سيارات الإطفاء في كوريا الجنوبية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، جراء انفجار هز مصنعا للبتروكيماويات في مدينة يوسو الجنوبية بـ كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية في نبأ عاجل.

8 أشخاص كانوا في الموقع وقت الانفجار

ووقع الانفجار على بعد حوالى 320 كيلومترا جنوب العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، فيما يعتقد أن 8 أشخاص كانوا في الموقع في ذلك الوقت.

وأشارت الشرطة ورجال الإطفاء، إلى اعتقادهم أن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام التبادل الحراري بالمصنع.

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بقلم وكالات