ارتفاع ضحايا انفجار الملهى الليلي بالكاميرون إلى 17 شخصا

ارتفع عدد ضحايا انفجار الملهى الليلي في العاصمة الكاميرونية «ياوندي» إلى 17 قتيلا، وفقا لما أعلنه مسؤولون حكوميون اليوم الأحد.

ووقع الانفجار في الوقت الذي تستضيف فيه الكاميرون الآلاف من لاعبي كرة القدم والحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها خلال الفترة الحالية، فضلا عن عدد كبير من مشجعي الفرق المتنافسة بالبطولة.

ماس كهربي وراء الانفجار

وأوضح بيان حكومي، أن الحريق اندلع في ملهى ليفس الليلي في حي باستوس بالعاصمة ياوندى، ما تسبب في سلسلة من الانفجارات وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال عمال، إن الحادث نتج عن ماس كهربائي اعتقد الزبائن في البداية أنه كان عرضا للألعاب النارية، وأضاف العمال أن الانفجارات وقعت بمجرد انتشار النيران في مكان يخزن فيه غاز الطهي، ما تسبب في حالة من الذعر.

تحقيقات لمعرفة أسماء وجنسيات القتلى والجرحى

وأوضح المتحدث بِاسم الحكومة رينيه إيمانويل سعدي: «لا نزال على مستوى التحقيقات لمعرفة أسماء وجنسيات القتلى والجرحى».

فيما دعا الرئيس الكاميروني بول بيا، في بيان له، إلى التزام الهدوء وطمأنة اللاعبين والمشجعين على سلامتهم.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تضم فرقًا من 24 دولة، وكان مقرر إقامتها في الأصل عام 2021، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ويشار إلى أن المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، تأهل إلى دور الـ16 في البطولة، ومن المقرر أن يواجه كوت ديفوار الأربعاء المقبل.