انخفاض درجات الحرارة بجنوب سيناء.. وجبال سانت كاترين تسجل 9 تحت الصفر

انخفضت درجة الحرارة في محافظة جنوب سيناء أول أمس بصورة فجائية، وتغيرت الأحوال الجوية بعد أن شهدت المحافظة طقسا دافئا معتدل ومشمس، تبدلت حالة الطقس اليوم الجمعة، وهبت الرياح القوية على المحافظة وانخفضت الحرارة وسقطت أمطار خفيفة على رأس سدر.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة المنخفضة أدت إلى تكوّن السحب على معظم مدن المحافظة، وتسببت في سقوط ثلوج خفيفة على جبال سانت كاترين.

عودة الثلوج إلى جبال كاترين

وتابع اللواء خالد فودة أن مدينة سانت كاترين انخفضت درجة الحرارة فيها ليلة أمس إلى ما دون الصفر بعد تحسن لمدة يومين فقط، مشيرا إلى أن الثلوج عادت لتتكون مرة أخرى فوق جبال سانت كاترين التي انخفضت فيها درجة حرارة على قممها إلى أقل الصفر.

أوضح أن درجة حرارة جبل سانت كاترين فجر اليوم الجمعة بلغت 9 تحت الصفر، ودرجة حرارة قمة جبل موسى 5 تحت الصفر، جبل عباس سجل 6 درجات تحت الصفر بينما سجلت مدينة سانت كاترين درجة حرارة 2 تحت الصفر، أما شرم الشيخ فقد سجلت 14 درجة، طور سيناء 12 درجة.

السياح فوق جبل موسى

اكد محافظ جنوب سيناء أن جبل موسي يعمل بصورة طبيعية ولم يغلق أمام السياح حيث استقبل ليلة أمس نحو 1000 سائح من مختلف الجنسيات لقضاء ليلة فوق قمة الجبل ومشاهدة لحظات شروق الشمس وتساقط الثلوج.

وقال إن مدينة سانت كاترين استقبلت الأسبوع الماضي فوجين من الشباب ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة المعروفة باسم YAlla Camp.

وأردف «فودة»، أن الطقس السيئ لم يتسبب حتى الآن في وقوع حوادث أو أمطار وسيول وجميع الموانئ والمطارات تعمل بصورة طبيعية.