أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 11-2-2022

سجّل الجنيه المصري، ارتفاعًا مقابل 3 عملات عربية منها الريال اليمني والجنيه السوداني والليرة اللبنانية، فيما تباين سعره أمام العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو وغيرها ، وفذلك ق آخر تحديث للبنوك وشركات الصرافة، في آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

وسجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 تباينا في السعر أمام الجنيه المصري، وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه وأفضل البنوك التي تبيع وتشترى منها العملات اليوم.

الجنيه المصري مقابل 4 عملات غير متداولة في البنوك

وتفوق الجنيه المصري أمام الريال اليمني والليرة اللبنانية والجنيه السوداني، حيث بِيع الريال اليمني بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني بسعر 0.035 جنيه، وسجلت الليرة اللبنانية أمام الجنيه المصري سعر 0.010 جنيه فيما بيع الجنيه مقابل الليرة التركية بسعر 1.162جنيه .

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك

وتصدّر «مصرف أبوظبي الإسلامي»، للأسبوع الثالث على التوالي، قائمة أفضل البنوك التي يبيع لها المواطن الدولار بسعر 15.68 جنيه كأعلى سعر للشراء، وهو سعر مناسب للمواطنين لبيع الدولار مقارنًة بباقي البنوك، فيما جاء بنك «مصر»، كأفضل البنوك التي يشترى منه المواطن الدولار بسعر 15.74 جنيه.

وبيع الدولار في بنك مصر بسعر 15.74 مقابل 15.64جنيه للشراء، وسجل سعر 15.76 للبيع مقابل 15.66جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وبيع الدولار في بنك الإسكندرية بسعر 15.76جنيه مقابل 15.66جنيه للشراء

سعر الجنيه مقابل الدرهم الإماراتي

وسجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر للبيع في بنك مصر ليباع بسعر 4.264 جنيه مقابل 4.269 جنيه كأفضل سعر يشتري منه المواطن الدرهم الإماراتي.

فيما تباين سعر صرف الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك ليباع بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء ببنك مصر، وبيع بسعر 4.29 مقابل 4.20 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر 4.29 للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء، في بنك الإسكندرية، وبيع بسعر 4.29 جنيه مقابل 4.24 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس، كما بيع بسعر 4.28 مقابل 4.17 جنيه للشراء في المصرف المتحد.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

وسجل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي استقرارا اليوم الجمعة، وفق آخر تحديث للبنوك وجاء بنك مصر من بين أفضل البنوك التي تبيع لها الريال السعودي بسعر 4.18 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي كأفضل البنوك التي تشترى منها الريال السعودي بسعر 4.1804جنيه.

وبيع الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيها للشراء، وسعر 4.20 جنيه مقابل 4.06 جنيه للشراء في بنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.20 جنيه مقابل 4.15 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس بيع بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.15 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية

سجل الجنيه الإسترليني تباينا سعريا في عدد من البنوك وجاء البنك المركزي من أفضل البنوك التي تبيع لها الجنيه الإسترليني بسعر 21.23 جنيه، وجاء كريدي أجريكول أعلى البنوك التي تشترى منها الجنيه الإسترليني بسعر 21.18 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 21.37 جنيه للبيع مقابل 21.15 جنيه للشراء، وبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 21.45 جنيه مقابل 21.17 جنيه للشراء، كما سجل سعره في بنك الإسكندرية 21.40 جنيه للبيع مقابل 21.15جنيها.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أفضل البنوك في شراء اليورو بسعر 17.89جنيه، فيما تصدر البنك الأهلي اليوناني قائمة أفضل البنوك في بيع اليورو بسعر 18جنيها.

وبيع اليورو في بنك مصر بسعر 18.016مقابل 17.79 جنيه للشراء، وسجل سعره في بنك الإسكندرية 18.03جنيه للبيع و17.84 جنيه للشراء، وبيع في بنك قناة السويس بسعر 18.03جنيه مقابل 17.87جنيه للشراء .