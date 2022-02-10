أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-2-2022 في مصر

تعد أخبار الاقتصاد من أكثر الأشياء التي يحرص العديد من المواطنين على متابعتها بشكل دوري ومستمر، حرصا منهم على متابعة ما يحدث من تطورات، وقد تؤثر في أسعار السلع الأساسية حول العالم، وتعتبر أسعار العملات من أكثر الاشياء التي تتغير بشكل يومي في البنوك المختلفة، ما يجعل بوابة «الوطن» ترصد اسعار العملات في البنوك المختلفة، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس الموافق 10 فبراير من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تباين سعر الدرهم الإماراتي بين 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لسعر 4.17 جنيه للشراء، وأخيرا جاء الدرهم الإماراتي بسعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 21.12 جنيه للشراء، ونحو 21.31 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.33 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.12 جنيه للشراء، ونحو 21.36 جنيه للبيع، أما في بنك عودة فسجل نحو 21.16 جنيه للشراء، و21.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

ويحرص المواطنون دائما على متابعة سعر الدولار في البنوك، حيث سجل اليوم 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وسجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك اليوم

تباين سعر اليورو في بنك مصر، حيث سجل نحو 17.82 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجاري الدولي نحو 17.84 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.57 للشراء وسعر 18.07 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر 17.84 جنيه للشراء 18.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية لنحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.