أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 6-2-2022 في مصر

تعد العملات من أكثر الأشياء التي يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أخبارها، خاصة من يعملون في شركات عالمية، والتي تحرص على صرف مرتبات العاملين فيها بالعملات الأجنبية، وخلال الأيام الحالية، يحرص العديد من الراغبين في حجز عمرة رجب، على معرفة سعر الريال السعودي.

وحرصا من «الوطن» على تقديم ورصد أسعار العملات في البنوك المختلفة، في إطار حرصها على تقديم جميع الخدمات التي يبحث عنها المواطنين، جاءت أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 6 فبراير كالتالي:

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد نحو 21.20جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل نحو 21.12 جنيه للشراء، ونحو 21.42 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 21.11 جنيه للشراء، ونحو 21.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم

وسجل اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.84 للشراء وسعر 18.09 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.84 جنيه للشراء 18.07 جنيه للبيع.