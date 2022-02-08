أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-2-2022 في مصر

أسعار العملات الأجنبية والعربية، من أكثر الموضوعات الاقتصادية التي يزداد عليها البحث، خاصة للراغبين في السفر للخارج، حتى يمكنهم من تحديد أفضل سعر للبيع أو الشراء مقابل الجنيه في البنوك العاملة سواء الحكومية أو الخاص.

وتقدم بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار العملات الأجنبية والعربية في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وفق المواقع الرسمية لتلك البنوك، في السطور التالية..

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار في معظم البنوك، حيث سجل اليوم 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في بنك مصر، بينما في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وتباين سعر الدرهم الإماراتي في البنوك، لتصل إلى نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لسعر 4.17 جنيه للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو في البنك الأهلي نحو 17.85 جنيه للشراء 18.01 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 17.78 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.85 للشراء وسعر 18.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر سعر 17.85جنيه للشراء 18.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 21.13 جنيه للشراء، ونحو 21.31 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 21.16 جنيه للشراء، ونحو 21.33 جنيه للبيع.

بينما سجل اليوم في بنك الإسكندرية نحو 21.13 جنيه للشراء، ونحو 21.33 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 21.16 جنيه للشراء، و21.35 جنيه للبيع.