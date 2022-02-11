فئات مستثناة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات.. اعرفها

تعد مبادرة إحلال السيارات من أكثر المبادرات التي يبحث عنها المواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم القديمة بسيارة أخرى جديدة، إذ أن تلك المبادرة تتيح للمواطنين تقسيط ثمن السيارة على عدة سنوات، فحرصت الحكومة المصرية على توفير مبادرة إحلال السيارت لمساعدة المواطنين الذين يمتلكون سيارات مر على صناعتها أكثر من 20 عاما لتغيير تلك السيارة بأخرى جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي وليس البنزين.

وهناك عدة شروط يجب أن يتوافرها في العميل الراغب في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، والتي ما دونها لا يمكن له الاشتراك بها، كما أن هناك عدد من الفئات المستثناة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، لذلك تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الفئات المستثناة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، وفق الشروط الخاصة بمبادرة إحلال السيارات، وتتمثل في الآتي:

ما هي الفئات المستثناه من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات؟

- المواطنون الذين لا يمتلكون رخصة قيادة سارية، إذ تشترط المبادرة أن يكون الراغب في الاشتراك بها لديه رخصة قيادة سارية حتى يتم الموافقة له على استبدال سيارته.

- المواطنون الذين لن يصلوا لسن 21 عاما، إذ تشترط المبادرة أن يكون سن الراغب في الاشتراك بها لا يقل سنه عن 21 عاما.

- الأشخاص الذين يرفضون إمضاء تعهد بسداد المبلغ المستحق على السيارة، إذ يعد كتابة الإقرار بالتعهد لسداد المبلغ من أهم شروط الاشتراك في المبادرة.

كيف يمكن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات؟

- أتاحت وزارة المالية لراغبي الاشتراك في المبادرة إمكانية الاشتراك بها إلكترونيا، من خلال الدخول على اللينك الخاص بها من هنـــــــــــــــا.

- وبعد الدخول على لينك المبادرة، يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاشتراك في المبادرة.

- ثم يجب استكماله بالبيانات الخاصة بالراغب في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، والتي تتضمن «الرقم القومي، تاريخ انتهاء بطاقة الرقم القومي، رقم الموبايل، رقم موبايل إضافي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الأرضي، عنوان السكن الحالي، عنوان العمل الحالي، صافي الدخل الشهري، رقم المركبة المراد إحلالها، المحافظة، نوع الترخيص، ماركة المركبة، سنة الصنع، رقم الشاسيه، رقم الموتور».

- وبعد الانتهاء من إدخال تلك البيانات يتم الضغط على «إرسال».