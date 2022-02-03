سعر مميز لـ«أوبترا 2022» في مبادرة إحلال السيارات.. أرخص من السوق

نجحت مبادرة إحلال السيارات الملاكي، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير مبلغ مالي ضخم في فرق أسعار السيارات، التي دخلت مبادرة إحلال السيارات «الزيرو» بالقديمة، إذ سجلت السيارة «شيفروليه أوبترا» موديل 2022، المشتملة على جميع الكماليات بالمبادرة مبلغ 193.276 ألف جنيه، في حالة دفع قيمة السيارة «كاش»، بينما تباع في السوق المحلي بـ231 ألف جنيه.

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا 2022

يستعرض «الوطن»، من خلال جدول أسعار السيارات، الذي حصلت عليه، سعر ومواصفات السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، داخل مبادرة إحلال وتجديد السيارات، إذ سجلت 193.276 ألف جنيه، بينما سجل السعر الرسمي للفئة الأولى في سوق السيارات، بحسب إعلان الوكيل الحصري للعلامة التجارية، 205 آلاف جنيه.

وجاء سعر الفئة الثانية بنحو 211.5 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ220.9 ألفا، والفئة الرابعة بـ231 ألفا، في حين سجل سعر السيارة المطروحة من شيفروليه أوبترا أتوماتيك، وبها جميع الكماليات، فرق سعر 37 ألف جنيه، توفرها الدولة للمواطن.

استلام فوري بدون «أوفر برايس»

يمكن لأصحاب السيارات المستعملة، التي تنطبق عليها الشروط، الاستفادة من مميزات المبادرة، بالإضافة إلى عدم وجود مبلغ «الأوفر برايس»، الذي يقر مقابل التسليم الفوري، ويصل إلى 12 ألف جنيه.

ويقول الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المبادرة توفرة مبالغ مالية وفرق أسعار بالنسبة للمواطنين المقبلوين بها، مضيفا أنه في حال دفع ثمن السيارة «كاش»، يتضمن السعر الكامل الأسعار المعلنة في شهر أغسطس الماضي، شامله سعر تحويل السيارة للعمل بالغاز، ومخصوم منها الحافز الأخضر، الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

ويوضح المتحدث الرسمي، أن الحافز الأخضر، هو مبلغ مالي، يحدد على السيارات الملاكي، بالإضافة إلى قيمة السيارة التي يتم إحلالها، ويتم الخصم بالكامل من قيمة السيارة.

مواصفات أوبترا الجديدة

تنتمي السيارة شيفروليه أوبترا، إلى فئة السيارات السيدان.

- مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي.

- قوة المحرك 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

- سجلت أوبترا 2022، متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.