مبادرة إحلال السيارات تطرح «نيسان سنترا» بسعر أقل من السوق 18 ألف جنيه

شهدت مبادرة إحلال السيارات، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفاجئة في أسعار سيارات «نيسان سنترا» الموديلات الحديثة، التي طرحت بسعر أقل من السوق 18 ألف جنيه، وتشارك بفئتين، الأولى «نيسان سنترا Base» موديل 2022، بسعر 275.500 ألف جنيه، مقابل 292.500 ألف جنيه في السوق، والسعر يشمل التجهيز بالغاز الطبيعي، أما السيارة الثانية فهي «نيسان سنترا mide»، بسعر 292.500 ألف جنيه، مقابل 310.500 جنيه بالسوق.

كما تتميز سيارات المبادرة التي يجري تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بعدم وجود «أوفربرايس»، وهو المبلغ الذي يضاف من قبل الموزعين وصغار التجار لسرعة التسليم، وهو يقدر بنحو 18 ألفا إلى 25 ألف جنيه.

تسليم 13 ألف سيارة ضمن مبادرة الإحلال

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مسؤولي المبادرة يواصلون تسليم السيارات التي انطبقت عليها شروط إحلال السيارات، وجرى تسليم نحو 13 ألف سيارة مختلفة ما بين ملاكي وتاكسي وميكروباص، ويجري حاليا فحص مئات الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة إحلال السيارات.

يذكر أن سوق السيارات شهدت ارتفاعا في الأسعار لمختلف الفئات، ومن بينها العلامة التجارية اليابانية للسيارة «نيسان سنترا 2022»، وسجلت زيادة 8 آلاف جنيه، ونشر الوكيل الحصري، أسعار السيارات الخاصة بنيسان سنترا، في بيان رسمي.

أسعار نيسان سنترا

الفئة الأولى بسعر 292.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 310.500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 322.400 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 326.400 جنيه.

مواصفات سيارة نيسان سنترا 2022

وتتوافر السيارة نيسان سنترا، التي تنتمي لفئة السيدان، داخل السوق المحلية، بـ4 فئات مختلفة التجهيزات.

وتضم وفقا للوكيل، وسائل أمان من بينها، وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي GPS، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق، عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات.

- تتوفر نيسان سنترا بقوة 118 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات.

- تعتمد السيارة نيسان سنترا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.