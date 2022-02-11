وزير التنمية ومحافظ سيناء يناقشان استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، اجتماعا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة لمتابعة آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لـ تغير المناخ والذي سيعقد في نوفمبر المقبل.

تجهيزات لوجستية

ناقش «شعرواي» مع «فودة»، بعض الاحتياجات المطلوبة للمحافظة فيما يخص الكوادر البشرية والفنية في عدد من التخصصات والقطاعات المهمة، للمساعدة في تنفيذ الدور المطلوب من كوادر الإدارة المحلية بجنوب سيناء على أكمل وجه.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الدولة على توفير التجهيرات اللوجيستية والكوادر المطلوبة في هذا الشأن، للخروج بهذا المؤتمر بصورة تليق باسم مصر لعدد من الأسباب، وعلى رأسها ما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد.

وقال إن رئيس الوزراء يرأس اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر والتي تضم كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

استعرض «شعراوي» مع «فودة»، بعض العروض المقدمة من الشركات الوطنية العاملة في مجال النظافة للتعاون في منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، لتحويلها لمدينة خضراء مستدامة صديقة للبيئة ورفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والمعالجة وتدوير المخلفات، تمهيدا لبدء إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات.

وشدد على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث العالمي المهم، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الوزراء أعضاء اللجنة في إطار اهتمام الدولة بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، والخروج بهذا الحدث في صورة مشرفة تعكس مكانة مصر دوليا، لما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية عالمية.

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وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة جنوب سيناء تسلمت منذ أيام المدفن الصحي الآمن بشرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، وتشهد كذلك عددا من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إذ يبلغ حجم الاستثمارات المقدمة من الوزارة للمحافظة حوالى 103 ملايين جنيه.

300 أتوبيس تعمل بالكهرباء

تم استعراض قرارات التخصيص المطلوب إصدارها لعدد من قطع الأراضى التي سيقام عليها بعض المشروعات المرتبطة بتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، وعلى رأسها تنفيذ محطات شحن السيارات بالكهرباء إذ أنه جاري توريد 300 أتوبيس تعمل بالكهرباء، وكذا محطات الطاقة الشمسية والجراجات اللازمة لمنظومة وسائل النقل الصديقة للبيئة بمختلف أنواعها.

كما عرض فودة جهود المحافظة الجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لإحلال الميكروباصات للعمل بالكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنفيذ خطة متكاملة لإحلال سيارات التاكسي بسيارات تعمل بالكهرباء، إذ تم الاتفاق على التواصل مع وزارة التجارة والصناعة للإسراع بالإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.

كما ناقش وزير التنمية المحلية مع المحافظ جهود الانتهاء من تنفيذ منظومة الرصد المرئى بالمحافظة وتوفير عدد من المواقع والمبانى اللازمة للكاميرات، التي سيتم تنفيذها في 5 مدن بجنوب سيناء طبقا لبروتوكول التعاون الموقع في هذا الإطار.

ووافق «شعراوي» على دعم المحافظة بمبلغ 15 مليون جنيه لسرعة تنفيذ المنظومة، وتم مناقشة احتياجات المحافظة من كشافات الليد الموفرة للطاقة لإنارة الشوارع والطرق، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي المالية والكهرباء.

شرم الشيخ واجهة مشرفة

أشار «فودة» إلى أن مدينة شرم الشيخ ستكون واجهة مشرفة لمصر خلال المؤتمر أمام الرأي العام العالمي، وأن المحافظة ستضع كافة إمكانتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر الهام، الذي يمثل تحديا كبيرا لمدينة شرم الشيخ لما يمثله من أهمية كبرى للعالم، فضلا على المشاركة الكبيرة لدول العالم، والذى من المقرر أن يحضره أكثر من 120 رئيس دولة و40 ألف مشارك، لافتا إلى الاجتماعات المستمرة مع القيادات التنفيذية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر.

كما تم، خلال الاجتماع، متابعة آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمدن المحافظة، والأخرى المعدة للافتتاح خلال احتفالات العيد القومي، في مارس المقبل، وعلى رأسها المشروعات السياحية والتنموية والخدمية بمدينة دهب، في إطار خطة التطوير الشامل للمدينة وتطوير الممشى السياحي بتكلفة 36 مليون جنيه، الذي تشمل إنشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءة، ومظلات، وروعي في التصميم الهوية البصرية لمدينة دهب، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 45 مليون جنيه.