«التنمية المحلية» تكشف إجراءات منع التلاعب بتسعيرة ركوب الميكروباص

نفى الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ومعاون الوزير، ما تردد حول زيادة تسعيرة ركوب الميكروباصات بعد رفع أسعار البنزين، موضحًا أنه يجب على كل مواطن إرسال شكوى على الرقم الخاص بالوزارة أو على الخط الساخن الخاص بالوزارة «01150606783» حال رصد مثل هذه الوقائع، وسيتم عمل محاضر للمخالفين لقانون الوزارة الخاص برفع أسعار البنزين.

على كل مواطن إرسال شكوى على الرقم الخاص بالوزارة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، أنه يناشد المواطنين بعدم استغلالهم من السائقين، إذ تم إنشاء غرف عمليات بالمحافظات للتصدي إلى رفع تعريفة الركوب، بحيث يتوجه المواطنون إلى هذه الغرف حال تم رفع أجرة الركوب عليهم في وسائل المواصلات.

هناك التزام كبير من السائقين بتعريفة الركوب

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك التزامًا كبيرًا من السائقين بتعريفة الركوب، واهتمام الوزارة بهذا الأمر منعًا لاستغلال المواطنين، مؤكدًا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجَّه المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف وساحات النقل الجماعي، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة، أو محاولة لتغيير تعريفة الركوب.

أي سائق سيارة سيخالف تعريفة الركوب المقررة سيطبق عليه قانون المرور

وأوضح أن أي سائق سيارة سيخالف تعريفة الركوب المقررة سيطبق عليه قانون المرور ويتم التواصل مع مديريات الأمن في المحافظات، لافتا إلى أنهم سيقومون بحملات عشوائية لمتابعة أسعار تعريفات الركوب، «اللي هيخالف سيطبق عليه قانون المرور وسيكون في حملات بتنزل بشكل دوري وتسأل الناس وتشوف السيارات هل بطبق التعريفة المكررة ولا لأ»، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات بالمحافظات للتصدي إلى رفع تعريفة الركوب.