وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

حملات على المواقف

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور و المواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ملصق على سيارات السرفيس

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين، وطالب اللواء محمود شعراوي المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أي شكوى في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

غرف عمليات

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بالإعلان عن أرقام التواصل الفوري لغرف عمليات المحافظة والخط الساخن للتسهيل على المواطنين في التواصل الفوري في حالة وجود أي مشكلات تواجههم أو أي زيادة في تعريفة الركوب بالمحافظة.