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عاجل.. مصر ترسل كمية ضخمة من المساعدات للبنان بتوجيهات من الرئيس

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محمد مجدي
10:31 ص | الجمعة 11 فبراير 2022
عاجل.. مصر ترسل كمية ضخمة من المساعدات للبنان بتوجيهات من الرئيس

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى الأشقاء فى لبنان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن السفينة تحمل على متنها 487,5 طن مساعدات، تضم 122 طنا مواد غذائية، و265,5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير تلك المساعدات، وكذا التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.

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بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.