القوى العاملة: تعيين 503 شاباً والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 61 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 24 عامل غير منتظم، وصرف 6180 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 104 عمال جدد بالمنظومة.

تعيين 503 شاباً

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 503 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1953 من راغبي عمل منهم 6 «قادرون باختلاف»، فضلا عن استخراج 396 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

التفتيش على 236 منشأة

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية في تقرير للوزير عما تم إنجازه خلال يناير الماضي إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 236 منشأة، ما أسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية، كما تلقت 22 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل، وعقد 3 ندوات توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 107 منشأت، يعمل بها 2045 عاملا، وأسفر عن تحرير 20 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.