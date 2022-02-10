«الصحة» تحذر الشباب: 4 أسباب تصيبكم بالجلطات القلبية

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، عن الأسباب الرئيسية التي تؤدي للإصابة بالجلطات القلبية المبكرة لدى الشباب، التي تكون سببًا مباشرًا في بعض الأوقات للوفاة، أو الإصابة بمضاعفات ذات تأثير سلبي على القلب تعيق طبيعة عمله بطريقة سليمة.

أسباب الإصابة بجلطات قلبية بين الشباب

أوضحت «الصحة» أنه من الأسباب المباشرة للإصابة بجلطات القلب لدى الشباب هو نمط سلوك الحياة غير الصحي، مثل تناول الأطعمة السريعة أو الوجبات التي تتضمن دهونًا عالية.

عدم ممارسة الرياضة يؤدي لجلطات قلبية

أشارت الوزارة إلى أنه من عوامل الإصابة بالجلطات القلبية لدى الشباب عدم ممارسة الرياضة بانتظام، ما يتسبب في خمول الجسم والدورة الدموية الذي قد يؤدي للإصابة بجلطات قلبية.

وحذرت من تناول الوجبات الغذائية الضارة، والأطعمة منتهية الصلاحية أو الأطعمة ذات السعرات الحرارية القليلة التي لا تفيد الجسم، لأنها تكون سببًا رئيسًا في الإصابة بالجلطات القلبية.

التدخين سبب مباشر للجلطات القلبية

كما حذرت وزارة الصحة من خطورة التدخين الذي يعد من أكثر العوامل التي تلحق الضرر بالجسم، ويتسبب في الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والكلى والرئة، بالإضافة للإصابة بالجلطات القلبية لدى الشباب.

طرق الوقاية من الجلطات القلبية

وجهت الوزارة نصيحة للفئات العمرية كافة عند الشعور بأي أعراض مرضية أو ألم بالقلب يجب التوجه مباشرة إلى الطبيب المختص والخضوع للكشف الطبي، وضرورة الإقلاع أو التقليل من أي من الأسباب التي ذكرتها للوقاية من الإصابة بالجلطات القلبية.