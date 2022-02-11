استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 11-2-2022 في البنوك المصرىة وفق آخر تحديث للبنوك، عن آخر تعاملات قبل اليوم، حيث سجّل الجنيه استقرارا سعريا مقابل الدولار خلال الأسبوع الجاري دون تغيير، وارتفع الجنيه المصري، مقابل 3 عملات عربية منها الريال اليمني والجنيه السوداني والليرة اللبنانية.

وذلك وسط توقعات بمزيد من استقرار العملة المحلية أمام العملة الأمريكية الأسبوع المقبل وفقا لعلي الحرير سكرتير الشعبة العاملة لشركات الصرافة لـ«الوطن»، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، 11-2-2022 في البنوك المصرية استقرار سعريا في كل البنوك واحتل «مصرف أبوظبي الإسلامي» للأسبوع الثالث على التوالي مكان الصدارة في قائمةالبنوك التي يبيع لها المواطن الدولار بسعر 15.68 جنيه كأعلى سعر للشراء، وهو سعر مناسب للمواطنين لبيع الدولار مقارنًة بباقي البنوك، فيما جاء بنك «مصر» كأفضل البنوك التي يشتري منه المواطن الدولار بسعر 15.74 جنيه.

وجاءت بنوك «الإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد»، كأفضل بنوك في لبيع وشراء العملة الأمريكية بسعر 15.76 مقابل 15.67 جنيه للشراء والبيع وتأتي في المرتية الثانية.

فيما باعت بنوك «البركة، وأبوظبي الأول، وقطر الوطني، وعودة، HSBC والمشرق التنمية الصناعية الكويت الوطني، والمصري الخليجي أبوظبي التجاري، ووبلوم، فيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي»، الدولار بسعر 15.76 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وجاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر من أقل البنوك بيعًا وشراءً للدولار الأمريكي اليوم الجمعة، بسعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم

-بيع الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 15.76مقابل 15.66 جنيه.

- بيع الدولار في قناة السويس بسعر 15.76مقابل 15.66جنيه للشراء.

-بيع الدولار في cib بسعر 15.76مقابل 15.66جنيه للشراء.

الجنيه المصري مقابل 3 عملات غير متداولة في البنوك

وتفوق الجنيه المصري أمام الريال اليمني والليرة اللبنانية والجنيه السوداني، حيث بِيع الريال اليمني مقابل الجنيه المصري اليوم بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري بسعر 0.035 جنيه، وسجلت الليرة اللبنانية أمام الجنيه المصري سعر 0.010 جنيه فيما بيع مقابل الليرة التركية بسعر 1.161 جنيه.