طريقة الحصول على فيزا مشتريات بنك مصر.. اعرف الإجراءات والشروط

يعتبر بنك مصر، من أول البنوك في مصر التي تُقدّم خدماتٍ بنكية ائتمانية لعملائه؛ لتسهيل العمليات البنكية وعمليات الشراء لهم.

كانت البداية عن طريق تقديم العملاء، خدمة بطاقات البنك الشخصي، من أجل تسهيل التعاملات البنكية على حسابتهم الشخصية، وأصدر بنك مصر بطاقات «الفيزا الائتمانية»، ثم بطاقات «الماستر كارد».

مميزات فيزا مشتريات بنك مصر

- تساعد العملاء في عمليات السحب النقدي محليًا ودوليًا، وفي عمليات الشراء، على أن تسدد بالجنيه المصري.

- يُعطي بنك مصر فترة 3 أشهر كفترة للسداد.

- يُتيح البنك عملية السداد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- تتيح البطاقة استخدام 100% من الحد الائتماني في عمليات السحب الخاصة بالعملاء.

- تتيح البطاقة إمكانية التقسيط، لدى العديد من التجار داخل مصر، ومن دون أي فوائد.

- تتيح فيزا مشيريات بنك مصر، الحصول على العديد من التخفيضات والعروض في المراكزالتجارية المختلفة.

- الحد الائتماني لفيزا مشتريات «بنك مصر»، يتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه.

شروط الحصول على فيزا مشتريات بنك مصر

- صورة من بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى إيصال أحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- تحديد الدخل الخاص بالعميل، فإذا كان موظفًا يجب تقديم خطابٍ من جهة العمل، بوظيفته، وتاريخ تعينةه في المنشأة، ويتضمن دخله الشهري والسنوي.

- إذا كان العميل، يعمل في أعمال حرة، يجب إحضار صورة من الترخيص والبطاقة الضريبية.

- التوجه إلى أي فرع من فروع بنك مصر في أي محافظة بالجمهورية، ومقابلة أحد موظفي خدمة العملاء، وتقديم طلب الحصول على فيزا المشتريات.

في حالة فقدان فيزا مشتريات بنك مصر

- في حالة فقدان فيزا مشتريات بنك مصر، يجب سرعة إبلاغ البنك بفقدان البطاقة، تليفونيًا، أو عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك.

- طلب بطاقة بديلة من البنك، بعد تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.