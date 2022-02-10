سعر الدولار اليوم الخميس 10-2-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار يعد من أكثر العملات التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي، رغبة منهم في معرفة سعر البيع والشراء للدولار في البنوك المختلفة، والتي تتغير بشكل يومي، إذ يؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، كما أنه يعد العملة الأكثر تداولا حول دول العالم.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يحتاج إليه المواطنين ويبحثون عنه بشكل يومي، نرصد من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المختلفة العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الخميس 10 فبراير، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، اليوم الخميس 10 فبراير.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك اليوم الخميس الموافق 10 فبراير الحالي.

كما سجل الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.