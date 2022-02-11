ماكرون في قمة بريست: نمتلك ثاني أكبر نفوذ بحري على مستوى العالم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده وكّلت مدينة بريست الدفاع عن الصيادين والحياة الاقتصادية لكفالة اقتصاد فرنسا، موضحًا: «هناك خيارات علمية قوية قمنا بها وهناك العلوم والتكنولوجيات الوطنية وتوسيع نطاق معرض المحيطات وكل هذا أعطى بريست المصير البحري الفرنسي لذلك استقبلناكم فيها اليوم».

وأضاف ماكرون، خلال كلمته في قمة محيط واحد بمدينة بريست: «فرنسا هي النفوذ البحري الثاني بفضل بحارتها، وأعبر عن عميق شكري لكل الأطراف الفرنسية الفاعلة، وأشكر القطاع البحري الفرنسي».

وتابع الرئيس الفرنسي: «سنطلق من هنا التزامات بريست لكي نعزز تدابير مفيدة ووضع الأساس لجدول أعمال أساسي للعام الجاري، وقطعت على نفسي التزاما بأن أوافق على فرقاطة البوصلة وعندما نعيد تاهيل هذه الفرقاطة سننتقل بها إلى باريس لكي نعيد إحياء وإنعاش هذا التاريخ البحري العريق».