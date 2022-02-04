رئيس التحرير

محمود مسلم

وساطة فرنسية في أزمة أوكرانيا: «ماكرون» يلتقي «بوتين وزيلينسكى»

كتب:

 محمد البلاسى
11:05 م | الجمعة 04 فبراير 2022
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيلتقى نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بعد غد فى موسكو، ثم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الثلاثاء فى كييف، فى مسعى دبلوماسى جديد يبذله سعياً لخفض التوتر فى الأزمة الأوكرانية، وعقد «ماكرون» فى الأيام الأخيرة العديد من الاتصالات الهاتفية مع «بوتين وزيلينسكى»، وكذلك الرئيس الأمريكى جو بايدن، سعياً لحل الأزمة. وسيعقد اللقاءان على انفراد، بحسب الإليزيه، إنما «بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين».

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد أعد حزمة عقوبات قوية وشاملة بوجه روسيا إذا واصلت عدوانها تجاه أوكرانيا، وأضافت فى مقابلة مع صحيفة «هاندسلبلات»، «لقد أعددنا عقوبات مالية واقتصادية، تتضمن تقييد الوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية وتضع ضوابط على التصدى، خاصة على السلع التقنية»، كما أوضحت أن خط أنابيب «نورد ستريم2» على بحر البلطيق قد يشكل جزءاً من حزمة العقوبات هذه، مضيفة «هذا يعتمد على سلوك الروس». كما أكدت أن المقربين من الرئيس الروسى قد يتعرضون أيضاً للعقوبات، وكانت «فون دير لاين» قد شددت أمس على أن أى اعتداء على أوكرانيا سيكلف موسكو الكثير.

اقرأ المزيد:

فرنسا تعلن دعمها العسكري للإمارات ضد الحوثيين: «الشراكة متينة»

مفوض الأمن الإفريقي يبحث مع سفراء فرنسا والنرويج والجزائر ملفات القارة

فرنسا تتصدر أوروبا في إصابات كورونا اليومية برقم قياسي.. قفزات قبل رفع القيود

فرنسا: بدء منع غير الملقحين من دخول المطاعم والأماكن الرياضية

فرنسا تعلن تشديد القيود على غير المطعمين للحد من تفشي فيروس كورونا

مأساة «بسنت» تتكرر في فرنسا..انتحار أم لأربعة أطفال بسبب التنمر عن بعد

فرنسا والمفوضية الأوروبية تدعوان لإنهاء العنف وضبط النفس بكازاخستان

عضو «صحة النواب» عن متحور كورونا الظاهر حديثا في فرنسا: لا يدعو للقلق

متحور جديد من فيروس كورونا أوميكرون في فرنسا.. يحتوي على 46 طفرة