وساطة فرنسية في أزمة أوكرانيا: «ماكرون» يلتقي «بوتين وزيلينسكى»

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيلتقى نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بعد غد فى موسكو، ثم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الثلاثاء فى كييف، فى مسعى دبلوماسى جديد يبذله سعياً لخفض التوتر فى الأزمة الأوكرانية، وعقد «ماكرون» فى الأيام الأخيرة العديد من الاتصالات الهاتفية مع «بوتين وزيلينسكى»، وكذلك الرئيس الأمريكى جو بايدن، سعياً لحل الأزمة. وسيعقد اللقاءان على انفراد، بحسب الإليزيه، إنما «بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين».

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد أعد حزمة عقوبات قوية وشاملة بوجه روسيا إذا واصلت عدوانها تجاه أوكرانيا، وأضافت فى مقابلة مع صحيفة «هاندسلبلات»، «لقد أعددنا عقوبات مالية واقتصادية، تتضمن تقييد الوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية وتضع ضوابط على التصدى، خاصة على السلع التقنية»، كما أوضحت أن خط أنابيب «نورد ستريم2» على بحر البلطيق قد يشكل جزءاً من حزمة العقوبات هذه، مضيفة «هذا يعتمد على سلوك الروس». كما أكدت أن المقربين من الرئيس الروسى قد يتعرضون أيضاً للعقوبات، وكانت «فون دير لاين» قد شددت أمس على أن أى اعتداء على أوكرانيا سيكلف موسكو الكثير.