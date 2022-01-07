«ماكرون» مدافعا عن تصريحاته السابقة: رافضو التلقيح يقيدون حرية الآخرين

أكد رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، إصراره على تصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إنه مُصِّر على «تنغيص حياة الذين يرفضون تلقي اللقاح المضاد لكورونا»، مشيرا إلى أنه يتحمل بشكل كامل مسؤولية هذه التصريحات.

الرئيس الفرنسي: رافضو التلقيح يقيدون حرية الآخرين

وفي مؤتمر صحفي عقده داخل قصر الإليزيه، قال ماكرون: يتأثر البعض بتعبيرات تبدو لغة عامية، وأتحمل مسؤوليتها بشكل كامل، وذلك في إشارة إلى تصريحه المثير للجدل عن أنه سينغص حياة رافضي التلقيح.

وأضاف الرئيس الفرنسي: أنا مستاء من الوضع الذي نحن فيه.. عندما يجعل البعض من حريته، التي تصبح عدم مسؤولية، شعارا، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وعن رأيه في رافضي الملقحين، قال ماكرون: هم لا يعرّضون حياة الآخرين للخطر فحسب، إنما يقيّدون حرية الآخرين وهذا الأمر لا يمكن أن أقبل به.

ماكرون: استراتيجيتي بسيطة «التلقيح.. التلقيح.. التلقيح»

وتحدث الرئيس الفرنسي عما وصفه باستراتيجيته البسيطة التي وصفها بـ«التلقيح، التلقيح، التلقيح»، موضحًا أن هناك حركة أوروبية بالكامل تفرض قيودًا على الأشخاص غير الملحقين ضد كورونا. وأضاف: أقولها بكثير من الإرادة والقوة: علينا أن نفعل ذلك من أجل مجمل مواطنينا الذين يبذلون جهد تلقي اللقاح والذين يُصابون بسبب عدم مسؤولية البعض.

وأنهى ماكرون تصريحاته قائلا: كان من مسؤوليتي أن أدقّ ناقوس الخطر قليلًا، وهذا ما فعلته هذا الأسبوع، كي تتقدم الأمور بشكل أسرع، وذلك حسبما نقلت فرنسا 24.