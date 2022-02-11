تعرف على أسعار تذاكر قطارات النوم لأسوان قبل انتهاء إجازة منتصف العام

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء إجازة نصف العام 2022، إذ يتبقى من الزمن ما يقارب أسبوع، وسط تطلع محبي السفر لقضاء باقي أيام الإجازة في الأماكن الأكثر دفئا بمصر، لقضاء وقت ممتع قبل العودة للدراسة مرة أخرى، وتعد الأقصر وأسوان من أكثر المناطق التي يحرص العديد من محبي السفر على زيارتها باعتبارها مقصدا سياحيا ومشتى جيد في تلك الأجواء الباردة.

ويبحث العديد من راغبي السفر للأقصر وأسوان عن أسعار تذاكر قطارات النوم في تلك الفترة، استعدادا للسفر لأسوان والأقصر قبل انتهاء إجازة نصف العام، وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، أسعار قطارات النوم لأسوان التي تمر بمحافظة الأقصر أيضا خلال فترة إجازة منتصف العام، كالتالي:

أسعار قطارات النوم لأسوان

أعلنت وزارة النقل عن أسعار قطارات النوم خلال الفترة الحالية، وتختلف من قطار لآخر، كما يختلف سعر التذكرة بناء على سن الراغب في شراءها، إذ أن سعرة تذكرة البالغين تختلف عن سعر تذكرة الأطفال.

أسعار تذاكر قطار النوم رقم 82 و83

- سعر السرير في كابينة مزدوجة: يصل سعر السرير في الكابينة المزدوجة لهذين القطارين إلى 500 جنيه.

- سعر السرير في كابينة سينجل: يصل سعر السرير في الكابينة السينجل إلى 800 جنيه.

- سعر تذكرة الأطفال: من سن 4 سنوات وحتى 9 سنوات 450 جنيها.

أسعار تذاكر قطار النوم رقم 86 و 87

- سعر السرير في كابينة مزدوجة: يصل سعر السرير في كابينة مزدوجة في هذين القطارين إلى 450 جنيها.

- سعر السرير في كابينة سينجل: يصل سعر السرير في كابينة سينجل إلى 700 جنيه.

- سعر تذكرة الأطفال: من سن 4 إلى 9 سنوات 400 جنيه.