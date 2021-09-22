أول فيديو لحادث قطار النوم بمحطة مصر

تنشر «الوطن» الصور الأولى من مكان حادث قطار النوم بمحطة مصر برمسيس، والذي خرج على إثره 3 عربات عن القضبان من قطار النوم رقم 83 خط «أسوان - القاهرة» صباح اليوم.

وصول رئيس هيئة السكة الحديد لمتابعة رفع العربات المعطلة

ووصل قبل قليل المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إلى مكان الحادث لمتابعة عمليات رفع العربات المتضررة في الحادث بمساعدة أوناش السكة الحديد.

انتظام حركة قطارات الوجه القبلي بعد توقفها 30 دقيقة

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السكة الحديد في بيان رسمي قبل قليل، أنّه في تمام الساعة 7.45 صباحا، وأثناء سير القطار رقم 83/ نوم من أسوان للقاهرة وحال مروره بين المحطة وورشة الفرز بعد نزول الركاب، خرجت 3 عربات من على السكة ولم تسقط، كما لم تتأثر حركة القطارات بالوجه البحري، حيث كان الحادث على قضبان الخط القبلي، معلنة انتظام حركة قطارات الوجه القبلي بعد توقفها 30 دقيقة.

فيما أكد مصدر بهيئة السكة الحديد لـ«الوطن» أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، لأن القطار كان خاليًا من الركاب.

تعطل مترو الأنفاق 25 دقيقة صباح الأربعاء

في سياق أخر، كان مرفق مترو الأنفاق قد تعرض صباح اليوم لعطل وصل لـ25 دقيقة على خط المرج الجديدة - حلوان، بسبب عطل مفاجئ بأحد القطارات والشبكة الكهربائية.

وتكدس الركاب على أرصفة محطات الخط الأول حتى الانتهاء من إصلاح القطار المتوقف وإعادة تسيير الحركة بانتظام في ظل ضخ الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق لقطارات أخرى لحل أزمة تكدس الركاب.

وطالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس السكة الحديد، بتشكيل لجنة فنية، لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث.