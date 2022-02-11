الإعلام الإسرائيلي: الشاباك يطلب التهدئة مع الفلسطينيين قبل «رمضان» لتجنب التصعيد

طلب جهاز الأمن العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي «الشاباك»، بخفض التصعيد مع الفلسطينيين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، والعمل على وقف العمليات التي تقوم بها بعض التنظيمات اليهودية، مؤكدا أنّ شهر رمضان يعد من التحديات الأمنية الكبيرة.

وعقد جهاز الأمن الإسرائيلي العام «الشاباك»، اجتماعا، وفق صحيفة صحيفة «مافور ريشون»، الإسرائيلية، حيث بحث استعدادات الشاباك للتعامل مع الأحداث المحتملة تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان، إذ أن شهر رمضان عادة ما يشكل تحديا أمنيا كبيرا أمام ضباط جهاز الأمن الإسرائيلي العام في البلاد.

جمع معلومات عن التنظيمات اليهودية التي تخطط للقيام بعمليات ضد العرب

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن ضباط كبار من جهاز الأمن الإسرائيلي العام «الشاباك»، اجتمعوا خلال الفترة الأخيرة مع عدد من حاخامات المدن المختلطة التي تضم سكان عرب ويهود، بهدف دفعهم إلى تقديم معلومات عن التنظيمات اليهودية الداخلية التي ربما تخطط للقيام بعمليات ضد السكان العرب.

وأضافت الصحيفة، أيضا، إن جهاز الأمن العام في إسرائيل حذر الحاخامات اليهود من رد فعل قوي، حال اندلاع اشتباكات ومواجهات، لافتة إلى أهمية الاجتماع الذي عقد في هذا الصدد.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مصلين توجهوا لأداء صلاة الجمعة

في سياق متصل، ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت ظهر اليوم المصلين خلال توجههم الى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب الأقصى والقدس القديمة احتجزت عددا من الشبان والفتية خلال توافدهم إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة، كما حرزت هوياتهم، ومنعت أهالي الضفة الغربية من الدخول الى المسجد بحجة أنهم يتواجدون بشكل غير قانوني في القدس.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال شابين بالقرب من باب القطانين أحد أبواب الأقصى، كما اعتقلت شابا في ساعات الصباح الأولى، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «معا» الفلسطينية.