حظك اليوم برج السرطان السبت 12-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الهروب من المشكلات، الحساسية الزائدة، التشاؤم، التقلب في المزاج، التعلق الشديد، إخفاء المشاعر، وانعدام الثقة، كانت تلك أبرز عيوب مولود برج السرطان الذي يملك الكثير من الصفات الحميدة كأنه شخص مستمع جيد لمن حوله يحاول دائما لاحتواء واسعاد من في دائرته وتحديدًا الأهل والأصدقاء المقربين فما يملكه ليس له بل لهم.

وتسعى المرأة من مواليد برج السرطان دائما أن تكون قائدا، كونها تملك شخصية مجتهدة جدًا، لهذا تستطيع الوصول إلى أهدافها سريعًا، وتستطيع الوصول إلى المناصب العليا في عملها بعد فترة زمنية قصيرة، خاصة أنها شخصية حازمة وصارمة ولديها القدرة على مواجهة جميع المشاكل والعراقيل التي قد تواجهها.

وتملك سيدة السرطان القدرة على الوصول إلى حقائق الأمور، وربط الخيوط ببعضها البعض للوصول إلى نتائج، كما أنها تعشق الموسيقى ولها ميول فنية.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا وعائليا

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب ومواليد برج السرطان اليوم السبت، إن القمر في برجك يمنحك ثقةً وإصرارا وحضورا أخاذا وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم مولود برج السرطان اجتماعيا وعاطفيا

وعلى المستوى الاجتماعي والعاطفي، فتقول خبيرة الأبراج، أنه رغم الضغوط.. تناغم القمر مع المشتري يمنحك سحرا وتطل على العالم مشرقا متفائلا.

صفات برج السرطان بوجه عام

يملك شخصية غامضة، كما أنه من الصعب فهم ما يدور داخله بسهولة، كما أنه حازم جدًا في اتخاذ قراراته، ويرفض التراجع عن أي قرار أخذه، داخل نطاق العمل أو في دائرة عائلته أو أصدقائه المقربين، وحزمه الشديد هذا قد يحوله عند الغضب الشديد إلى شخص عدواني وعنيف.

كما أن صاحب هذا البرج غيور بشدة، إذا لاحظ تجاهل الآخرين له، ويحب دائمًا أن يظل داخل دائرة الاهتمام، كما أنه ينظر إلى الآخرين بسلبية، وهو شخصية يصعب التنبؤ بتصرفاته، أو ردود أفعاله، لأنه متسرع وكثير التفكير، وأخيرا يستطيع هذا المولود أن يمنح الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، ويتعاطف معهم حتى لو لم يكن بعلاقة طيّبة معهم.