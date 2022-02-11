إزاي تتجنب انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي عنك؟.. في خطوات بسيطة

خلال السنوات الأخيرة الماضية، أصبح الإنترنت المنزلي من أكثر الأشياء التي يتم استخدامها على مدار اليوم، إذ أصبح شيئا مهما وأساسيا بالنسبة للكثيرين، إذ إنه أصبح يسهل التواصل مع الآخرين بشكل دائم ومستمر، نظرا لقلة تكلفة استخدامه في التواصل، كما أصبح استخدامه في العمل شيئا مهما بشكل كبير، إذ يساعد على إنهاء الكثير من الأعمال بشكل سريع، كما جعل الكثير من الشركات تخفِّض العمالة في المقرات، وإلزام الموظفين بالعمل من المنزل عن طريق خدمة الإنترنت.

وكثيرا ما يتعرض المستخدمون إلى انقطاع خدمة الإنترنت بشكل متكرر، ما يجعلهم يلجأون إلى الشركة لمعرفة سبب انقطاع خدمة الإنترنت، وحل تلك المشكلة لتجنب انقطاع الإنترنت، ونقدم لمتابعي بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير كيفية تجنب انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

كيف تتجنب انقطاع خدمة الإنترنت بشكل متكرر؟

إذا كان الانقطاع لم يكن سببه عدم دفع قيمة فاتورة النت، أو انقطاع خدمة الخط الأرضي، فهناك عدة خطوات يجب على العميل أن يفعلها حتى يتجنب انقطاع خدمة الإنترنت، والتي تتمثل في الآتي:

- يقوم العميل بإجراء إعادة ضبط مصنع الراوتر الخاص به، إذ يساعد ذلك على ضبط الإعدادات الخاصة بصفحة الراوتر، ويتم ذلك عن طريق إدخال إبرة في الفتحة الصغيرة الموجودة خلف الراوتر عند «reset».

- ويستمر العميل في الضغط عليها حتى يتم فصل جميع اللمبات الخاصة بالراوتر، ثم بعد ذلك يتم إعادة تشغيل الراوتر مجددا مرة أخرى، ليتم ضبط إعدادات الراوتر على الفور.

- ثم بعد ذلك يتم توصيل سلك الإنترنت بالمصدر الرئيسي وهو التليفون الأرضي القادم من كابينة الهاتف، ليتم على الفور عودة خدمة الإنترنت بعد ضبط إعداداته، ما يجعل خدمة الإنترنت تعود للعمل بشكل جيد.