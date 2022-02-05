اجتماع حكومي لبحث رفع كفاءة الإنترنت بالمنشآت الفندقية

عقد خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسّعاً، اليوم، مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين، لمتابعة مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، خصوصاً بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعداداً للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر تغير المناخ «COP27».

وقالت وزارة الاتصالات، فى بيان اليوم ، إن الاجتماع استعرض ما تم تنفيذه من أعمال، وناقش بعض المشكلات التى تمت مواجهتها، لرفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بجميع أنواعها، ووفقاً للجدول الزمنى المحدّد مسبقاً، خاصة فى شرم الشيخ، للوصول بها إلى المستويات المثلى، كأحد الاستعدادات السياحية لاستقبال ضيوف الـ«COP27»، مما يضمن نجاحه وظهور مصر بالشكل اللائق وإبراز البنية السياحية القوية للمقصد السياحى المصرى. واستعرض الوزيران، من خلال عرض تقديمى، آخر مستجدات الأعمال بمشروعات التحول الرقمى لوزارة السياحة، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع «الاتصالات»، ومنها مشروعات ميكنة الخدمات السياحية، ونظام إدارة النظم الجغرافية، وربط وتغطية المواقع الأثرية والمتاحف بخدمة الإنترنت وشبكة المعلومات، الذى يستهدف 40 متحفاً وموقعاً أثرياً مفتوحة للزيارة، على أن يتم البدء بالمتحف المصرى بالتحرير ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولى، ضمن خطة وزارة السياحة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للزائرين المصريين والأجانب، بالمواقع الأثرية وتحسين تجربتهم أثناء الزيارة.