شقيق علاء ولي الدين في ذكرى وفاته الـ19: «جثمان أخي لم يتحلل»

مفاجأة مدوية كشفها معتز ولي الدين، حول شقيقه الراحل الفنان علاء ولي الدين، الذي تمر اليوم الذكرى الـ19 لرحيله، وكشف في تصريحات لـ«الوطن»، عن أن جثمان شقيقه الراحل لا يزال كما هو، ولم يتحلل، بالرغم من مرور سنوات طويلة على رحيله.

شقيق علاء ولي الدين يكشف عدم تحلل جثمان الفنان الراحل

اكتشاف الواقعة كما رواها معتز ولي الدين، كان عندما أراد نقل رفات والدته وشقيقيه علاء وخالد، من مقبرتهم في مدينة نصر، إلى مقبرة عائلة والده وجده في منطقة السيدة عائشة، لأن المقبرة الأولى لا يتردد عليها أحد سواه، وكان متخوفا أن تكون عرضة للخطر خاصة بعد وفاة حارسها، وفي المقابل المقبرة الثانية يتردد عليها أولاد عمومته بشكل دائم لقراءة الفاتحة على جميع أموات العائلة.

وأوضح شقيق علاء ولي الدين، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه عندما بدأ في نقل الرفات بعد الحصول على موافقة الأزهر الشريف، وجد كفن وجثمان شقيقه الراحل موجودين كما هما دون أي تغيير بالرغم من مرور سنوات طويلة على وفاته.

علاء ولي الدين يشتري مدفنه قبل أشهر من رحيله

وكان اشترى الفنان الراحل علاء ولي الدين، المدفن الخاص به في مدينة نصر، قبل رحيله بأشهر قليلة، كما قام بشراء «مسك» أثناء أداء تواجده في الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وسلمه لشقيقه الأصغر وطلب منه أن يغسله به في حالة وفاته، قائلا: «خلى الحاجات دي معاك، ولما أموت غسلوني بيها».

وغيب الموت علاء ولي الدين، يوم 11 فبراير عام 2003، وكان أول أيام عيد الأضحى، وذهب إلى النوم بعد أداء صلاة العيد وتوزيع لحوم الأضحية، وتعرض إلى ذبحة صدرية خلال نومه وفشلت محاولات إنقاذه، وتوفي عن عمر ناهز 40 عاما.