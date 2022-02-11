هاني شاكر ينعى «الموجي الصغير»: قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين

نعى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، رحيل الموسيقار الموجي الصغير، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ71 عاما، وفقا لما أعلنته شقيقته غنوة الموجي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الفنان هاني شاكر، في بيان صحفي: «ننعى ببالغ الحزن والأسي الملحن الراحل الموجي الصغير، بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين وهو ابن القدير الراحل محمد الموجي، داعين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه، ولأهله الصبر والسلوان».

الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل الموجي الصغير

ونعى عدد كبير من الموسيقين والفنانين رحيل الموسيقار الموجي، على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت من بينهم الفنانة نادية مصطفى قائلة: «ننعي وفاة الفنان الملحن وأخي الغالي والقلب الطيب الموجي الصغير، رحم الله الفقيد ولآل الموجي جميعا الصبر والسلوان»، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفنانين من بينهم مفيد عاشور، أحمد صادق، محمود عامر، مروة ناجي وسارة نوح، بالإضافة إلى المطربة بدار الأوبرا المصرية، دعاء رجب.

كما أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بيانا تنعى خلاله رحيل الموسيقار الكبير، قائلة إن أعماله شكلت جزءًا من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، وذلك بجانب كونه صاحب شخصية فنية متفردة.

«ظروف طارئة» تتسبب في تأجيل جنازة الموجي الصغير

وحتى الآن لم تكشف عائلة الموسيقار الراحل عن موعد مراسم تشييع الجنازة وإجراءات الدفن النهائية، حيث كان من المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في مسجد السلام بمدينة نصر، وذلك قبل أن تعلن شقيقة الموجي الصغير تأجيل صلاة الجنازة بسبب «ظروف طارئة»، على حد تعبيرها، مؤكدة على أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد بمجرد الاستقرار عليه.

وتعاون الموسيقار الراحل مع مجموعة كبيرة من الفنانين على مدار مشواره من بينهم هاني شاكر، محمد الحلو، سميرة سعيد، بالإضافة إلى محمد ثروت، وذلك بخلاف تأليف الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية.