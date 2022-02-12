حظك اليوم برج القوس السبت 12-2-2022 مهنيا وعاطفيا

رجل برج القوس لديه روح طفولية، ويتعامل مع الآخرين بعفوية كبيرة، وعندما يعيش مع امرأة، يكون مخلصًا لها، ويتجنب الوقوع في أخطاء تجعل من علاقته العاطفية مذبذبة، وبالرغم من ذلك إلا أنه لديه شخصية متقلبة، فيتغير مزاجه بسهولة، كما أنه صادق، ويتجنب الكذب أو إخبار الآخرين بخلاف الحقائق، كما أنه لديه شخصية مرحة، تجعله يميل للحديث المبهج معهم، كما أنه كثير الضحك، ولديه إيمانًا كبيرًا بالحظ، ما يجعله يشعر بالتفاؤل دائمًا، كما أنه يعشق المغامرة وتجربة كل ما هو جديد، ودائمًا يحرص على الاستماع للآخرين لمساعدتهم في حل مشكلاتهم وأزماتهم، كما أنه لديه عقلًا متزنًا، يجعل منه شخصية حكيمة، يلجأ له الآخرون للأخذ برأيه.

وبالنسبة لامرأة برج القوس، فتتميز بالميل إلى الحيوية، ولديها ابتسامة جذابة، كما أنها تثق في الآخرين بشكل سريع، وهي جريئة بشكل كبير، وتميل للمرح أيضًا، وتسعى دائمًا للبحث عن السعادة، ولديها شخصية عفوية بشكل كبير، وتتحمس كثيرًا لتجربة كل ما هو جديد، وتبحث دائمًا عن الحظ اليومي الخاص بها، حتى تستطيع توقع ما يحدث في يومها، ونقدم لها من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد لمواليد برج القوس: «القمر بمنزل المدخرات يساعدك على وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل، ويسلط الضوء على معاملات تجارية، وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وتضيف: «الشمس وزحل بمنزل العلاقات يدفعانك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بنضج».

العمل عند برج القوس

ويعد المال بالنسبة لمولود برج القوس ليس بالأمر المهم أو الضروري، ولكنه يعد وسيلة لتحقيق ما يرغبون به، ولا يعتبرونه غاية لذلك، ويتميز مولود برج القوس بحبه الشديد للعمل، كما أنه يحرص على إدارة الأمور المالية بشكل جيد، ودائمًا يميل للأعمال الكتابية، ويسعى للحصول على الحرية في العمل، كما أنه لا يحب الوظائف الروتينية، ولكنه يبحث دائمًا عن تلك التي يستطيع من خلالها السفر والتنقل من مكان لآخر.