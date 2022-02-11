حظك اليوم برج الحوت الجمعة 11-2-2022 مهنيا وعاطفيا

التسامح والتغافل أبرز صفات مولود برج الحوت من الرجال، فغالبا ما يترك حقه حتى لا يخسر من حوله من صداقات وغيرها من علاقات، كما أنه شخصية رومانسية قيادية، يمكنه الصبر لفترات طويلة حتى يصل لأهدافه، كما أنه طموح يرغب دائمًا في الوصول إلى أعلى المناصب، وهو يفضل دائمًا أن يقوم بمهامه على أعلى مستوى.

صفات إمراة برج الحوت

تتميز سيدة برج الحوت بالإلهاء والعطاء والتعاطف كما أنها من الشخصيات التي ترغب دائما في وضع الخطط وتنفيذها والتأكد من نجاحها، وفي سبيل ذلك تبقي لساعات طويلة، في سبيل اثبات كفاءتها وقدراتها، كما أنها تجيد إدارة الأموال والحسابات.

وعلى المستوى الشخصي فصاحبة هذا البرج من الشخصيات الحالمة التي تسعى للسلام الداخلي والرومانسية المفرطة مع من حولها.

ولمواليد برج الحوت، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي يعرضها للقراء، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

نصحت خبيرة علم الأبراج أصحاب برج الحوت على المستوى المهني والاجتماعي، بأن الفلك يطالبك عزيزي بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص وتجنب الصدام.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي والعائلي، فالقمر ما زال في وضع معاكس، ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

مشاهير برج الحوت

وحاز مشاهير برج الحوت بشهرة واسعة الفترة الماضية عقب تقديم الفنان عمرو دياب أغنية برج الحوت، ومن بين مشاهير هذا البرج الفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس، الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس، الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس، سلوى خطاب، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الراقصة تحية كاريوكا، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الفنان حمادة هلال ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، محمود درويش.