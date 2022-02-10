حظك اليوم برج العقرب الخميس 10-2-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يتقبل مولود برج العقرب الجدال، ودائما يرى نفسه على حق، كما يكره هذا البرج الخيانة وكذلك الثرثرة الزائدة، كما أنه مثل الكتاب المغلق، لا أحد يمكنه أن يعرف ما يفكر أو يشعر به، أما عن المرأة العقرب فتخلص لحبها، وتهتم بشريك حياتها بصورة كبيرة، كما أنها تتصف بالهدوء والإتزان والمرونة التي تجعلها شريكة مريحة في العلاقة العاطفية.

صداقة العقرب مع الأبراج الأخرى

لا يستطيع أصحاب برج العقرب الدخول في صداقات جديدة بسهولة إلا أنه يتوافق مع أبراج بعينها، فالعقرب يتوافق مع برج السرطان، فدائما ما تجمعهما علاقة جيدة، تحديدًا عندما يمر بعض الوقت على تعارفهما، إذ السرطان يحب الاستقرار وبناء عائلة، كما أنه مخلص للشريك ما يريح مولود العقرب.

كما تدمع العقرب صداقة قوية مع برج العذراء، فكل طرف يكمل الأخر، وهما يشكّلان أفضل الأصدقاء والأحباء، فالأول لا يتحدث كثيرًا لذا يتحوّل إلى مستمع جيد كما يجد في مواليد الثاني عقلا عمليا ونافذا وذكيا، ويهتم بأدق التفاصيل.

وتربط علاقة صداقة قوية لهذا المولود مع برج الجدي وكذلك الحوت، فالعلاقة ممتازة، فمواليد العقرب يثقون بسهولة بمواليد هذين البرجين بسبب قدرتهما على احتواء شكوكه وظنونه.

ولمواليد برج العقرب تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء عل مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يحمل اليوم لأصحاب العقرب على المستوى المهني والمالي بشرى سارة، إذ أن القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة، وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي والاجتماعي، فتقول خبيرة الأبراج إنه رغم الضغوط.. فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدفعانك لتقوية الروابط مع الآخرين، وتنجز الواجبات الموكلة إليك باقتدار ونجاح.

مشاهير برج العقرب

ويأتي طبيب القلوب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الذي يوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر في مقدمة مشاهير العقرب، وكذلك الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر، سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر، والنجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر، والفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر، الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.