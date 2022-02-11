رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يلتقي ماكرون في فرنسا «صور»

كتب:

محمد أبو عمرة
04:30 م | الجمعة 11 فبراير 2022
لقاء الرئيس السيسى مع ماكرون

لقاء الرئيس السيسى مع ماكرون

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مدينة بريست الفرنسية، اليوم.

السيسي يشارك في قمة «محيط واحد»

وكان الرئيس السيسي، توجَّه صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة «محيط واحد»؛ وذلك في إطار التعاون الدولي لمواجهة التدهور البيئي وتغير المناخ.

وأعلن السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس تأتي في إطار سلسلة قمم تهتم بالموضوعات البيئية، ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسى يصل العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

دعم مالي وتدريبي.. حقوق منحها الرئيس السيسى لشباب مصر

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في تونس

بتوقيع الرئيس السيسى.. الرئاسة تنشر وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية
بقلم محمد أبو عمرة

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.