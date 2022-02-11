السيسي يلتقي ماكرون في فرنسا «صور»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مدينة بريست الفرنسية، اليوم.

السيسي يشارك في قمة «محيط واحد»

وكان الرئيس السيسي، توجَّه صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة «محيط واحد»؛ وذلك في إطار التعاون الدولي لمواجهة التدهور البيئي وتغير المناخ.

وأعلن السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس تأتي في إطار سلسلة قمم تهتم بالموضوعات البيئية، ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017.