مواقيت الصلاة اليوم السبت 12-2-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر وبعض البلدان العربية من أكثر الأشياء التي يحرص المصلون على البحث عنها باستمرار، حرصا منهم على الالتزام بأداء فريضة الصلاة في مواعيدها وتوقيتاتها المحددة، وذلك نظرا لتغيرها بشكل يومي نتيجة لعدة عوامل مختلفة.

واهتماما من «الوطن» بتقديم جميع الأشياء التي يبحث عنها المتابعين والقراء والمواطنين، نقدم لهم من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في المحافظات وبعض البلدان العربية، اليوم السبت الموافق 12 فبراير، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

تباينت مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر اليوم، وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وجاء أذان الفجر في مدينة القاهرة ليرفع في تمام الساعة 05:10، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:09، وأذان العصر يكون عند الساعة 03:18، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:41، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:00.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

وجاء أذان الفجر في مدينة المنصورة حيث محافظة الدقهلية، ليرفع في تمام الساعة 05:09، أما أذان الظهر في تمام الساعة: 12:08، وأذان العصر يكون عند الساعة 03:15، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:39، ويأتي أذان العشاء في الساعة 06:58.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في الجيزة، فجاء موعد أذان الفجر في مدينة الجيزة عند الساعة 05:10، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر يكون الساعة 03:18، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:41، وأذان العشاء الساعة: 07:00.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يحل أذان الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:16، وأذان الظهر في الساعة 12:15، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:21، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة 05:45، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:04.

مواقيت الصلاة في مدينة الغربية

ويرفع أذان الفجر في الغربية في تمام الساعة 05:11، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة 12:10، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 03:17، وأذان المغرب في تمام الساعة 05:41، ويأتي أذان العشاء الساعة 07:00.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

يحل موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:09، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، أما أذان العصر في تمام 03:21، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:45، وأذان العشاء الساعة07:01.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في الدول العربية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الجزائر

يحل موعد أذان الفجر في الجزائر عند الساعة 06:07 وأذان الظهر يُرفع الساعة 01:08، وأذان العصر يُرفع الساعة 04:18، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:42، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:59.

مواقيت الصلاة في دبي

يحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:36، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:46، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:11، ويرفع أذان العشاء الساعة 07:41.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويرفع أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 05:36، وأذان الظهر الساعة 12:35، وأذان العصر عند الساعة 03:51، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:17، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:47.