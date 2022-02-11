هل يجوز الصلاة على الصحابة؟.. علي جمعة يجيب «فيديو»

عرض شخص سؤال على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، يقول فيه «نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا أسمع بعض الأشخاص يصلون على الصحابة، فهل يجوز الصلاة عليهم؟»، وأجاب الدكتور علي جمعة على هذا السؤال في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

هل يجوز الصلاة على الصحابة؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، أنه ورد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه صلى على آل ابن أبي أوفى، حيث قال صلى الله عليه وسلم «اللهم صلي على آل ابن أبي أوفي»، والعلماء لهم كلام كثير حول حكم الصلاة على الصحابة، ويستحسن أن نصلي على الصحابة تبعا، وذلك بأن يصلي الشخص على النبي وآل بيته الكرام وصحابته الأخيار الأطهار.

حكم الصلاة على الصحابة

وأضاف «جمعة»، في فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن معنى التبع هو أن يبدأ أولا بالصلاة على النبي ثم نرفق به آل بيته الكرام، ولم يرد صيغة عن النبي إلا صيغة الصلاة عليه وعلى آل بيته، ولكن الصلاة على الصحابة جاء به أهل السنة ردا على عدوان الشيعة، حيث أن بعض الشيعة لهم موقف سلبي من الصحابة رضى الله عنهم، لذلك أضاف أهل السنة الصلاة على الصحابة تبعا بعد الصلاة على النبي وآل بيته.

وأشار علي جمعة، إلى أن من يصلي على الصحابة استقلال ففيه خلاف بين العلماء حول جوازها، ويجوز أن يصلى عليهم منفردا أو الصلاة عليهم تبعا، وهي جائزة بالاتفاق.

تكفير الذنوب اليومية

وكان الدكتور علي جمعة قد تحدث في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن طريقة تكفير الذنوب اليومية، حيث بين أن «العمرة والحج والمرض والسعي على الرزق وصلاة الجمعة والصدقة» من مكفرات الذنوب، ومكفرات الذنوب كثيرة ولخصها سيدنا ﷺ في قوله: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن».