حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء دقيق الملاحظة ولديه ذكاء كبير فهو يتمكن من تفسير أمور مختلفة بمنتهى السهولة، وهو مخلص وصادق بدرجة كبيرة حيث أنه يكره الكذب في أي أمر من أمور الحياة، كما أنه شخص اجتماعي ويحب الموسيقى، وإلى جانب ذلك فهو يحب التحدي ولديه قدرة كبيرة على إقناع الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

قالت خبيرة الفلك عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»، إن مواليد برج الجوزاء، القمر لديهم في منزل المال وتبدو اليوم ملهما وواقعيا وموهوبا في إدارة أعمالك وأموالك، عليك أن تتأنى في خطواتك السابقة لأن ذلك يجعلك تحقق نجاح كبير في العمل والتسرع يضعك في مشكلات.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يدفعك حظك اليوم على الصعيد العاطفي السبت الموافق 12 فبراير، عليك التعامل بود ويمنحك طاقة حيث يتعلم منك الآخرون الحب والمشاركة مع الغير لكي يغمر الشعور بالسعادة، حيث أن الشمس وزحل في منزل الحظ، عليك أن تستغل ذلك.

مواصفات برج الجوزاء

ويعبر مولود برج الجوزاء عن حبه وعواطفه بطريقة مميزة فهو يحب أن يقول كلاما رومانسيا لشريك الحياة طول الوقت، ويفضل التواصل اللفظي، فهو على استعداد لقضاء كثير مع شريك الحياة، لذلك يتأنى بشكل كبير قبل اتخاذ قرار الارتباط حيث أنه يمكن أن يقضي وقت طويل دون ارتباط أفضل من الارتباط بشخص غير جدير بثقته.

يتوافق مولود برج الجوزاء بشكل كبير مع مواليد برج الأسد وبرج القوس وبرج الدلو حيث أنه يحب كل منهما الآخر، مما يخلق انجذاب كبير وساحر بين كلا منهما، كما أنه لا يتوافق مع مولود برج الجدي حيث إن العلاقة بينهما صعبة ويختلف كل منهما عن الآخر، ويصعب على مولود برج الجوزاء التوافق مع مولود برج العقرب حيث أن التفاهم بينهما غاية في الصعوبة.

كما ينجذب مولود برج الجوزاء لمولود برج السرطان حيث أنه برج عاطفي وبالرغم من هذا الانجذاب إلا أن العلاقة العاطفية بينهما غير جيدة.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو، وسعاد حسني ومحمود عبد العزيز، ولاعب الكرة المصري محمد صلاح.