حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الجوزاء بمهاراته القوية في الكتابة والتواصل، كما أنه يحب قراءة الكتب وسماع الموسيقى، وهو قادر على تكوين علاقة عاطفية متوافقة مع أبراج الميزان والحمل والأسد، وتكون علاقته غير متفاهمة مع مواليد برج الحوت والعذراء، ففي حالة دخولهم في علاقة معًا يحتاج الطرفين لبذل مجهود كبيرة لإنجاح العلاقة.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وتنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة عمل نشاطات كثيرة لكي يثبت نفسه في عمله، موضحة: «القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك، ما يجعل لديك طاقة كبيرة لتحقيق كل ما تتمنى في عملك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يعدك اليوم بالسعادة والقوة ووفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء متوقع أن تعقد لقاءات عاطفية ناجحة، في حياتك لحياة أفضل مع أحبائك وأصدقائك.

مميزات برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بالقدرة على الاعتراف بأخطائه فهو لا يواجه مشكلة في تحمل المسئولية، كما أنه يحب العائلة ويظهر الالتزام بها، ويمتلك الكثير من التفاؤل فهو دائم التفكير في الغد، وسيكون أفضل حتى عند مواجهته أوقاتًا صعبة وعقبات كثيرة، يتمكن من تحملها والوصول لأهدافه.

كما أنه يهتم بتحقيق السعادة مهما كانت الظروف من حوله، فهو لا ينتظر أن يسعده الآخرون، ويمكن إرضاؤه وجعله سعيدًا بأبسط الأمور، كما أنه ينجذب للأشخاص الذين يخوضون معه محادثات تحفز العقل، فهو يكره التعامل مع أشخاص يتسمون بالغباء، ويفضل أن يكون في بيئة إيجابية فهو يكره السلبية والأجواء الحزينة.

عيوب مواليد برج الجوزاء

وأبرز عيوب مواليد برج الجوزاء هي الاندفاع، فهو يتهور في أحيان كثيرة، بسبب حب المغامرة وتجربة كل ما هو جديد، كما أنه غير مسؤول ويتسرع في اتخاذ قراراته، ما يؤثر على التزامه في الحياة والعمل، كما أنه فضولي لأكبر حد فهو يحب معرفة كل ما يدور حوله وقد يتحول الفضول للتطفل على الغير، فهي صفة مزعجة بمولود برج الجوزاء خاصة للأشخاص الذين يرفضون مشاركة أسرارهم مع الآخرين.