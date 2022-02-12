علاوات وحافز إضافي وحد أدنى.. قرارات ينتظرها موظفي الدولة بعد 5 أشهر

كثير من القرارات اتخذت خلال الفترة الماضية، وأعلنتها الحكومة، ينتظر المصريون تطبيقها بعد عدة أشهر، إذ كانت البداية مع زيادة الحد الأدنى للأجور، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساعدة محدودي الدخل، وفي إطار التيسير على الناس وتحسين الدخل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات، من حوافز ومنح وعلاوات للموظفين، نعرض أبرزها فيما يلي.

قرارات مبشرة للموظفين

من ضمن قرارات الحكومة، تعديل قيم الحد الأدنى للأجور كما أوضح بيان مجلس الوزراء، أن الدرجة الممتازة للموظف ستكون 8700 جنيه، وتصل قيمة الدرجة العالية إلى 6300 جنيه، وستبلغ قيمة ما يتقاضاه المدير العام نحو 5100 جنيه، ويتحصل موظف الدرجة الأولى على 4500 جنيه، بينما تصل قيمة ما يتقاضاه موظف الدرجة الثانية نحو 3900 جنيه، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة ستكون 3180 جنيه، فيما سيتكون الدرجة الخامسة 2940 جنيها، و2700 جنيه للدرجة السادسة للموظف.

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة، أن يحصل العامل أو الموظف بدءا من يوليو المقبل، على حافز تكميلي يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر، كما وافق المجلس، على مشروع قانون ينص على وجود حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالنسبة لغير المخاطبين يحصلوا على علاوة خاصة، بينما يكون هناك زيادة للحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام.

علاوة خاصة

يُمنح العاملون ممن لم يخاطبوا بقانون الخدمة المدنية بعد 5 أشهر، علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي المقرر لهم، وفق ما أعلن مجلس الوزراء أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهرياً، كما من المقرر وفق المعلن عنه أن يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شـهريا.