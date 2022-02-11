من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؟.. ينطبق عليهم الحد الأدنى

أعلن مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، عن موافقته على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تساؤلات عديدة حول من هم المخاطبين وغير المخاطبين المعنيين بقانون الخدمة المدنية والتي ينطبق عليها رفع الحد الأدنى للأجور.

المخاطبون بقانون الخدمة المدنية

ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن المخاطبين بالقانون هم جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذه تُطبق عليها أحكام مواد قانون الخدمة المدنية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.

أما الجهات غير المخاطبة وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولا يخضع العاملون بها لأحكام مواده وهي كما يلي:

- الهيئات العامة التي يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية ومنها: «هيئة قناة السويس، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية، المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص "كادر المعلمين».

تصنيف المؤقتين بمكافآت شاملة

- كما يمكن تصنيف العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وكذلك ذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ضمن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- الأطباء.

- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.

- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

- القضاة.

- ضباط القوات المسلحة والشرطة.

وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.