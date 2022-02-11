تردد القنوات الناقلة.. لمشاهدة الإخوة بربروس الحلقة 19

تصدر مسلسل الإخوة بربروس الحلقة 19، محركات البحث في جوجل عقب عرض الحلقة أمس على القناة الرسمية للعرض «TRTI» التركية، وسوف يتم إعادتها على نفس القناة الساعة الثامنة مساء.

لمشاهدة الإخوة بربروس الحلقة 19

يعاد مسلسل الإخوة بربروس الحلقة 19، الساعة الثامنة مساء الليلة على القناة التركية «TRTI» الرسمية، وإليكم تردد القنوات الناقلة.

تردد قناة «TRTI» التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11316 عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

يذاع المسلسل التركي «الإخوة بربروس»، كل يوم خميس على القناة الرسمية الناقلة للعرض، في تمام الساعة الثامنة، و يتم إعادة الحلقة باليوم التالي بنفس الموعد.

بالإضافة إلى عرض الحلقة على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في تمام الساعة العاشرة مساء بعد عرضها بساعتين على القناة الرسمية التركية.

تردد قناة «الفجر» الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

ويعرض مسلسل «الاخوة بربروس»، على قناة اليرموك مساء يوم السبت من كل أسبوع.

تردد قناة «اليرموك»:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678 أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

قصة مسلسل «الإخوة بربروس»

ينافس مسلسل «البربروس»، المسلسلات التركية على الساحة الدرامية، والتي يعد أشهرها مسلسل «المؤسس عثمان».

يتناول مسلسل «البربروس»، قصة تاريخية عن حياة بربروس خير الدين شاه وشقيقه الذي يدعى «عروج»، ويشهد المسلسل دعم الأشقاء لبعضهم البعض من أجل تحقيق الأول هدفه بالسيادة العثمانية.

وتدور أحداث المسلسل حول قيام بربروس خير الدين باشا، ببناء إمبراطورية ضخمة تحت السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط، وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل.

وشهدت الحلقة الـ 19 من المسلسل أحداثا عديدة، وجعلت لـ العمل متابعين في الكثير من جميع أنحاء الدول العربية، وإعجاب العديد من المشاهدين وحقق مسلسل بربروس نجاحًا كبيرًا.