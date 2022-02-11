كيف تشاهد مباراة الأهلي والهلال السعودي غدا.. «من سيعوض الخسارة»

ساعات قليلة وينطلق لقاء مهم بين فريقي الأهلي والهلال السعودي، حيث يسعى الأول إلى تعويض الخسارة خلال المباراة الماضية أمام بالميراس ومصالحة جمهوره بالحصول على البرونزية واحتلال المركز الثالث عالميا، وتحظى بطولة كأس العالم للأندية باهتمام الكثيرين ومختلف جمهور ومحبي الكرة حول العالم.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية غدا السبت في تمام الساعة 3 عصرا، حيث يستضيف اللقاء ملعب ستاد ملعب آل نهيان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يسعى فيه الهلال إلى تعويض الخسارة أمام تشيلسي والحصول على البرونزية، لذا يبحث الكثيرون من جمهور الفريقين عن طرق مشاهدة المباراة من خلال قنوات غير مشفرة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والهلال

تذيع مباراة الأهلي والهلال السعودي، منصة ستارز بلاي حيث يمكن لمستخدمي المنصة متابعة المباراة التي تحدد الفائز بالمركز الثالث والرابع، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة «أبوظبي إكسترا» أيضا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

كما يوجد تردد آخر لقناة أبو ظبي يمكن مشاهدة المباراة من خلاله وذلك على نفس القمر الصناعي النايل سات، وهو كما يلي

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات SSC

كما أعلنت قناة SSC إذاعتها للمباراة، وذلك للمشاهدين والمشجعين القاطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة المرتقبة عبر التردد التالي:

- القمر عرب سات والقمر الصناعي نايل سات.

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

معدل تصحيح الخطاء 5/6.

مباراة تشيلسي وبالميراس

وفي ذات الصدد، وفي إطار البطولة ذاتها، ستقام مباراة تحديد المركز الأول والثاني غدا السبت بين فريقي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا العام الماضي، وبالميراس البرازيلي على ملعب محمد بن زايد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ليتم إسدال الستار على بطولة كأس العالم للأندية 2022.