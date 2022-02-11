عاجل.. عطل يصيب موقع «تويتر» حول العالم

أكدت بوابة داون ديتيكتر العالمية، والتي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، أن عددا من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» للتواصل الاجتماعي حول العالم اشتكوا من اضطرابات في الشبكة.

الشكاوي حول الأعطال في تويتر بدأت تصل مساء من أمريكا وكندا واليابان

وأشارت بوابة داون ديتيكتر «Downdetector»، إلى أن الشكاوى حول الأعطال في الشبكة الاجتماعية بدأت تصل مساء، إذ تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل أساسي من قبل المستخدمين الأمريكيين وكذلك من كندا واليابان، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة نوفوستي الروسية، في نبأ عاجل.

معظم المستخدمين لاحظوا وجود أخطاء في تشغيل الموقع

وأضافت البوابة: «لاحظ معظم المستخدمين وجود أخطاء في تشغيل الموقع، وأن حالات الفشل أيضا تحدث مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم».

جدير بالذكر أن شركة تويتر «Twitter Inc» الأمريكية تأسست عام 2006، وأن المنتج الرئيسي للشركة هو شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة، ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.